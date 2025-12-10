Inter, ‘winter pack’ per Napoli, Lecce e Pisa a San Siro: l’offerta per i tifosi

Per i tifosi 3 partite a San Siro a prezzo agevolato, con pacchetti a partire da 57 euro per Inter-Napoli, Inter-Lecce e Inter-Pisa.

Alessandro De Felice Redattore 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 23:16)

Un inverno a tinte nerazzurre per tutto il popolo interista. A partire da martedì 9 dicembre alle ore 12 sarà disponibile il nuovo wInter Pack, il pacchetto che permette di assicurarsi un posto a San Siro per tre sfide casalinghe: Inter-Napoli, Inter-Lecce e Inter-Pisa. Un’opportunità speciale, pensata per accompagnare i tifosi nel periodo più intenso della stagione, con la possibilità di vivere tre match a partire da soli 19 euro a partita, garantendo un risparmio significativo rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.

Il wInter Pack permette di scegliere un posto per Inter-Napoli in anticipo e consente di accedere alla terza fase di vendita anticipata dei biglietti per il big match di gennaio contro i partenopei, in cui sarà possibile acquistare fino ad ulteriori due biglietti in anticipo rispetto alla vendita libera, insieme agli abbonati a tariffa BASE e ai soci Inter Club base.

Per procedere all’acquisto sarà necessario essere in possesso della tessera Siamo Noi, sulla quale il pacchetto verrà caricato digitalmente e che dovrà essere utilizzata per l’accesso allo stadio in occasione di tutte le tre partite incluse.

Ogni tifoso potrà acquistare fino a quattro pack in un’unica transazione, a condizione che tutti gli utilizzatori dispongano di una tessera Siamo Noi in corso di validità.

Il prezzo fa riferimento alla tariffa BASE: sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore al costo di 20 euro, mentre non sarà disponibile la piattaforma di rivendita.

Con l’acquisto del wInter Pack si potrà inoltre partecipare al concorso a premi “Vivi San Siro con il wInter Pack!”, che mette in palio esperienze esclusive da vivere in occasione di Inter-Lecce e Inter-Pisa. Per concorrere sarà sufficiente essere iscritti – o iscriversi – entro la mezzanotte del 25 dicembre a INTERISTA, il programma di loyalty gratuito del Club. In palio warm up da bordocampo, players parade e walk about, per un’esperienza da veri protagonisti nel cuore del mondo nerazzurro.

San Siro è pronto a illuminarsi ancora una volta: il wInter Pack è il modo migliore per viverlo insieme a tutta la famiglia interista.

(Fonte: Inter.it)