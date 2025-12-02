Champions League, Inter-Arsenal: date e fasi di vendita dei biglietti

Entra nel vivo il percorso nerazzurro in Champions League: dopo il big match contro il Liverpool, l'Inter sarà attesa da un'altra sfida affascinante e spettacolare

Marco Macca Redattore 2 dicembre 2025 (modifica il 2 dicembre 2025 | 13:16)

Entra nel vivo il percorso nerazzurro in Champions League: dopo il big match contro il Liverpool, l'Inter sarà attesa da un'altra sfida affascinante e spettacolare. L'ultima partita della League Phase in programma a San Siro vedrà la squadra di Chivu affrontare l'Arsenal, che al momento guida la classifica sia in Premier League sia nella Fase Campionato della Champions. La gara si disputerà al Meazza martedì 20 gennaio alle ore 21:00.

Una notte speciale, un grande match europeo: quella contro i Gunners sarà una partita emozionante, destinata a scaldare San Siro come già successo nella scorsa stagione. La vendita dei tagliandi prenderà il via martedì 2 dicembre, esclusivamente online su inter.it/tickets. Come di consueto, per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it. Si ricorda agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e PLUS che, come comunicato in fase di acquisto abbonamento, non è prevista una fase di prelazione per confermare il proprio posto di campionato in occasione delle partite di League Phase.

FASI DI VENDITA ANTICIPATA – Solo online su inter.it/tickets — La prima fase di vendita anticipata sarà dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa FULL, che dalle ore 12 di martedì 2 dicembre, e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti in esclusiva. Si ricorda che per accedere alla vendita è obbligatorio essere iscritti a INTERISTA ed aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento FULL) al proprio profilo su inter.it. La seconda fase di vendita anticipata avrà il via alle ore 12:00 di mercoledì 3 dicembre e sarà riservata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa PLUS e ai soci Inter Club PLUS. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno, si potranno acquistare fino a 4 biglietti per sé e i propri amici interisti (nella vendita dedicata agli Inter Club PLUS sarà necessario che tutti siano soci attivi alla stagione in corso, indipendentemente dalla tipologia BASE/PLUS).

Giovedì 4 dicembre sarà la giornata dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e ai soci Inter Club BASE. Dalle 12:00 e fino alla mezzanotte, si potranno acquistare fino a 4 biglietti per sé e i propri amici interisti (nella vendita dedicata agli Inter Club BASE sarà necessario che tutti siano soci attivi alla stagione in corso, indipendentemente dalla tipologia BASE/PLUS). In entrambe le giornate, per accedere alla vendita è obbligatorio essere iscritti a INTERISTA ed aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) o tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it.

L’ultima fase di vendita anticipata è riservata a tutti gli iscritti al programma INTERISTA, che dalle 10:00 alle 15:00 di venerdì 5 dicembre potranno acquistare fino a 4 biglietti per sé e i propri amici interisti.

VENDITA LIBERA - Dalle 16:00 di venerdì 5 dicembre — La vendita libera avrà il via alle ore 16:00 di venerdì 5 dicembre, online su inter.it/tickets o nei punti vendita Vivaticket o presso l’Inter Store Castello. Scopri qui gli orari di apertura.