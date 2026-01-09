FC Inter 1908
partite

Biglietti per la trasferta Borussia Dortmund-Inter: info e fasi di vendita

Inter Chivu
Dopo la sfida casalinga con l’Arsenal, l'Inter affronterà il Borussia Dortmund in trasferta nell’8ª giornata della League Phase della UEFA Champions League
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo la sfida casalinga con l'Arsenal, l'Inter affronterà il Borussia Dortmund in trasferta nell'8ª giornata della League Phase della UEFA Champions League. L'appuntamento è per mercoledì 28 gennaio alle 21:00 al BVB Stadion Dortmund.

I biglietti per assistere al match sono in vendita, al prezzo di 48 euro, su trasferte.inter.it: il tagliando sarà nominativo e non sarà cedibile.

Sarà possibile acquistare contestualmente al biglietto adulto, nella stessa transazione, un biglietto Under14 purché anche la tessera dell’Under14 sia associata al profilo del tutore su inter.it e rispetti i requisiti richiesti per l’acquisto.

Biglietti per la trasferta Borussia Dortmund-Inter: info e fasi di vendita- immagine 2
Getty Images

Le indicazioni sulla consegna del biglietto verranno date in un secondo momento ai soli acquirenti, all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di acquisto

IMPORTANTE: L'acquisto dei biglietti per le trasferte della League Phase della UEFA Champions League è riservato agli iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club.

LE FASI DI VENDITA

—  

FASE 1 | ABBONATI – dalle 10:00 di mercoledì 7 gennaio

Tutti gli abbonati alla stagione 2025-26 potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a sé stessi, fino ad esaurimento disponibilità.

È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) al proprio profilo su inter.it.

Biglietti per la trasferta Borussia Dortmund-Inter: info e fasi di vendita- immagine 3
Getty Images

FASE 2 | SOCI INTER CLUB – dalle 10:00 di giovedì 8 gennaio

Tutti i soci Inter Club attivi potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a sé stessi, fino ad esaurimento disponibilità.

È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it

FASE 3 | Salvo disponibilità residue, dalle ore 10:00 di venerdì 9 gennaio

Dalle ore 10 di venerdì 9 gennaio, tutti gli iscritti a INTERISTA potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a sé stessi fino ad esaurimento disponibilità.

Ricordiamo che la vendita avverrà su trasferte.inter.it e che il biglietto è nominativo, personale e non cedibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA