Si comincia a preparare lo sprint finale della stagione: dopo un mese di marzo ricco di appuntamenti la Serie A si fermerà nel weekend del 28-29 marzo per lasciare spazio all'ultima sosta dedicata agli impegni delle Nazionali. Alla ripresa inizierà una volata ricca di emozioni, tutta da vivere fino a fine stagione: il primo appuntamento dopo la sosta vedrà l'Inter impegnata in un affascinante big match contro la Roma a San Siro. La gara, valida per la 31ª giornata di campionato, è in programma nel la sera di Pasqua, domenica 5 aprile alle 20:45.
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Biglietti Inter-Roma, via alla vendita libera: prezzi, come e dove acquistarli
Sarà una partita importante per aprire l'ultima fase della stagione nerazzurra: tutti i tifosi interisti sono chiamati a riempire il Meazza per sostenere la squadra di Chivu in uno degli ultimi appuntamenti casalinghi della Serie A 2025/26.
La vendita dei tagliandi ha preso il via mercoledì 4 marzo, esclusivamente online su inter.it/tickets.
Da venerdì 13 sono attivi anche i punti vendita Vivaticket e l’Inter Store Castello.
CAMBIO UTILIZZATORE
Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto a tariffa PLUS una sola volta, a partire da 24 ore prima della gara. Si consiglia di consultare regolarmente la pagina inter.it/tickets per aggiornamenti.
Non sarà invece consentito ai singoli biglietti a tariffa BASE.
Inoltre, si ricorda agli abbonati Serie A 25-26 che, per questa partita, non sarà possibile cedere il proprio abbonamento a terze persone. Sarà invece attiva la piattaforma di rivendita per gli abbonati a tariffa FULL e PLUS che vorranno mettere in vendita il proprio posto perché impossibilitati ad essere presenti alla partita.
(Fonte: Inter.it)
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