Biglietti Inter-Roma, via alla vendita libera: prezzi, come e dove acquistarli

Sarà una partita importante per aprire l'ultima fase della stagione nerazzurra: tutti i tifosi interisti sono chiamati a riempire il Meazza per sostenere la squadra di Chivu in uno degli ultimi appuntamenti casalinghi della Serie A 2025/26.

Da venerdì 13 sono attivi anche i punti vendita Vivaticket e l’Inter Store Castello.

Inoltre, si ricorda agli abbonati Serie A 25-26 che, per questa partita, non sarà possibile cedere il proprio abbonamento a terze persone. Sarà invece attiva la piattaforma di rivendita per gli abbonati a tariffa FULL e PLUS che vorranno mettere in vendita il proprio posto perché impossibilitati ad essere presenti alla partita.