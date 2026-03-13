Nerazzurri in campo alle 15:00 sabato: tutti chiamati a riempire San Siro, per vivere anche il Live Show pre partita

Gianni Pampinella Redattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 11:46)

L'Inter torna in campo a San Siro nella 29.a giornata della Serie A 2025/26. La squadra di Chivu ritrova il pubblico nerazzurro, chiamato a spingere l'Inter nella sfida contro l'Atalanta, match importantissimo per il cammino in campionato. Come di consueto si preannuncia uno stadio Meazza pieno, con tante attività dedicate ai tifosi nel pre-partita e il solito spettacolo in campo e sugli spalti.

Gli ultimi biglietti per assistere a Inter-Atalanta sono disponibili grazie alla rimessa in vendita degli abbonati su inter.it/tickets: inoltre, per questa partita è aperta la vendita dei posti al terzo anello blu per i tifosi locali a partire da 5€ per soci Inter Club e possessori di tessera Siamo Noi!

I tifosi nerazzurri potranno acquistare gli ultimi tagliandi online e - nel giorno gara - alle biglietterie nei pressi dello stadio, che sabato 14 marzo saranno aperte dalle ore 12:00.

Le attività nel pre-partita saranno tante e coinvolgenti, per questo l'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi con largo anticipo allo stadio.

PRE MATCH SHOW, CONCORSI E OSPITI SPECIALI — Il prepartita di San Siro sarà come sempre ricchissimo di momenti speciali:il Live Show caratterizzerà tutta l’attesa verso il calcio d’inizio, con tantissimi ospiti che si alterneranno sul palco.

Per i tifosi interisti, inoltre, un’altra opportunità: arrivando a ridosso dell’apertura dei cancelli (13:00), sarà possibile vincere tre maglie gara nerazzurre. Come? Sarà sufficiente scansionare il QR Code che comparirà sul mega LED del museo di San Siro e sui maxi-schermi dello stadio.