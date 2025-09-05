Biglietti di Inter-Slavia Praga in vendita: tutte le info per i tifosi

Da giovedì 4 settembre sono in vendita i biglietti per assistere alla sfida di San Siro. In questa stagione il Champions Pack è stato inserito nell’abbonamento FULL: coloro i quali hanno sottoscritto questa tipologia di abbonamento hanno la possibilità di vedere a San Siro tutti i match della Serie A, della League Phase della UEFA Champions League e gli ottavi della Coppa Italia.