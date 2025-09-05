FC Inter 1908
Biglietti di Inter-Slavia Praga in vendita: tutte le info per i tifosi

Chi acquisterà il biglietto per il match di Champions League del 30 settembre riceverà punti doppi su Interista
Gianni Pampinella
Il cammino casalingo dell’Inter nella UEFA Champions League si aprirà martedì 30 settembre alle 21:00 con la sfida contro lo Slavia Praga. Per quella notte San Siro tornerà a vestirsi a festa come sempre per i match di Champions.

Da giovedì 4 settembre sono in vendita i biglietti per assistere alla sfida di San Siro. In questa stagione il Champions Pack è stato inserito nell’abbonamento FULL: coloro i quali hanno sottoscritto questa tipologia di abbonamento hanno la possibilità di vedere a San Siro tutti i match della Serie A, della League Phase della UEFA Champions League e gli ottavi della Coppa Italia.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

30 settembre, ore 21:00

I biglietti per Inter-Slavia Praga

ACQUISTA IL BIGLIETTO: PUNTI DOPPI SU INTERISTA

Come sempre, è importante essere iscritto a Interista, il programma di loyalty dell’Inter, per usufruire dei vantaggi dedicati ai tifosi più fedeli. Chi acquisterà un biglietto per Inter-Slavia Praga e lo riscatterà su Interista, riceverà un bonus pari al doppio dei punti relativi all’acquisto del biglietto.

Per riscattare il biglietto su Interista e acquisire i punti:

    • Se hai acquistato un biglietto per te stesso, troverai i punti in maniera automatica sul tuo profilo Interista

    • Se altri hanno acquistato un biglietto per te, dovrai andare su Interista – entro 5 giorni dopo il match – e riscattarlo inserendo il sigillo fiscale nell’apposita area dedicata.

