Il cammino casalingo dell’Inter nella UEFA Champions League si aprirà martedì 30 settembre alle 21:00 con la sfida contro lo Slavia Praga. Per quella notte San Siro tornerà a vestirsi a festa come sempre per i match di Champions.
partite
Biglietti di Inter-Slavia Praga in vendita: tutte le info per i tifosi
Da giovedì 4 settembre sono in vendita i biglietti per assistere alla sfida di San Siro. In questa stagione il Champions Pack è stato inserito nell’abbonamento FULL: coloro i quali hanno sottoscritto questa tipologia di abbonamento hanno la possibilità di vedere a San Siro tutti i match della Serie A, della League Phase della UEFA Champions League e gli ottavi della Coppa Italia.
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
30 settembre, ore 21:00
I biglietti per Inter-Slavia Praga
ACQUISTA IL BIGLIETTO: PUNTI DOPPI SU INTERISTA
Come sempre, è importante essere iscritto a Interista, il programma di loyalty dell’Inter, per usufruire dei vantaggi dedicati ai tifosi più fedeli. Chi acquisterà un biglietto per Inter-Slavia Praga e lo riscatterà su Interista, riceverà un bonus pari al doppio dei punti relativi all’acquisto del biglietto.
Per riscattare il biglietto su Interista e acquisire i punti:
Se hai acquistato un biglietto per te stesso, troverai i punti in maniera automatica sul tuo profilo Interista
Se altri hanno acquistato un biglietto per te, dovrai andare su Interista – entro 5 giorni dopo il match – e riscattarlo inserendo il sigillo fiscale nell’apposita area dedicata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA