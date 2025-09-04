Chi acquisterà il biglietto per il match di Champions League del 30 settembre riceverà punti doppi su Interista

Alessandro De Felice Redattore 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 21:46)

Il cammino casalingo dell’Inter nella UEFA Champions League si aprirà martedì 30 settembre alle 21:00 con la sfida contro lo Slavia Praga. Per quella notte San Siro tornerà a vestirsi a festa come sempre per i match di Champions.

Da giovedì 4 settembre sono in vendita i biglietti per assistere alla sfida di San Siro. In questa stagione il Champions Pack è stato inserito nell’abbonamento FULL: coloro i quali hanno sottoscritto questa tipologia di abbonamento hanno la possibilità di vedere a San Siro tutti i match della Serie A, della League Phase della UEFA Champions League e gli ottavi della Coppa Italia.

LE NOVITÀ PER LA STAGIONE 2025-26

Da questa stagione i tifosi nerazzurri potranno acquistare tre tipologie di biglietti per assistere ai match a San Siro.

BASE: biglietto a prezzo inferiore, per cui non è previsto il cambio nominativo. Come per gli abbonamenti alla stagione 2025-26, Inter punta a premiare i tifosi più fedeli, che vogliono stare accanto alla squadra a San Siro.

PLUS: biglietto a tariffa flessibile, che permette di effettuare un cambio di nominativo.

HOSPITALITY: da questa stagione sono disponibili nuove soluzioni per chi vuole vivere l'esperienza partita in un ambiente unico ed esclusivo.

ACQUISTA IL BIGLIETTO: PUNTI DOPPI SU INTERISTA

Come sempre, è importante essere iscritto a Interista, il programma di loyalty dell’Inter, per usufruire dei vantaggi dedicati ai tifosi più fedeli. Chi acquisterà un biglietto per Inter-Slavia Praga e lo riscatterà su Interista, riceverà un bonus pari al doppio dei punti relativi all’acquisto del biglietto.

Per riscattare il biglietto su Interista e acquisire i punti:

Se hai acquistato un biglietto per te stesso, troverai i punti in maniera automatica sul tuo profilo Interista

Se altri hanno acquistato un biglietto per te, dovrai andare su Interista – entro 5 giorni dopo il match – e riscattarlo inserendo il sigillo fiscale nell’apposita area dedicata.

INTERISTA, TUTTI I VANTAGGI

L’iscrizione al programma INTERISTA è fondamentale per mantenere tutti i benefici legati al proprio abbonamento. In particolare, per quanto riguarda la tracciabilità degli accessi a San Siro: ricordiamo che saranno necessari almeno 8 ingressi durante la stagione per conservare il diritto di rinnovo per la stagione 2026/27. Soltanto per gli iscritti al programma INTERISTA gli ingressi saranno conteggiati, validi ai fini del rinnovo, e visibili sulla propria area personale.

Inoltre, per gli abbonati Full, l’accesso prioritario ai biglietti dei Big Match sarà garantito esclusivamente attraverso INTERISTA. Un vantaggio riservato ai tifosi più fedeli, quelli che non smettono mai di sostenere i nostri colori. Premi, contenuti esclusivi, esperienze irripetibili: essere parte di INTERISTA oggi non è solo un privilegio. È una scelta necessaria per vivere davvero la stagione da protagonista.

Ma c’è di più. A settembre, il mondo di INTERISTA si arricchisce di una grande novità: arriva il concorso INTERISTA x DAZN Special Contest, un’occasione imperdibile dedicata a tutti coloro che vivono la passione per l’Inter ogni giorno. Dal 1° al 30 settembre, tutti gli iscritti al programma INTERISTA potranno partecipare al concorso esclusivo in collaborazione con DAZN.

In palio premi dal valore unico: biglietti in Hospitality per Inter–Fiorentina, per godersi il match in un’atmosfera esclusiva, e l’accesso alla Trophy Room nerazzurra, dove rivivere i trionfi che hanno scritto la storia del Club. Non solo: anche chi non è ancora cliente DAZN potrà tentare la fortuna e vincere un mese gratuito di DAZN Standard, per non perdere nemmeno un minuto delle sfide dell’Inter in campionato. La partecipazione è semplice e gratuita, ma riservata a chi è iscritto alla piattaforma INTERISTA.

Ogni giocata rappresenta un passo in più verso l’Inter, per sentirsi sempre più vicini ai colori nerazzurri.

(Fonte: Inter.it)