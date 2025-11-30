Di nuovo Riyadh, di nuovo Supercoppa. Per il quarto anno consecutivo l'Inter si prepara a volare in Arabia Saudita per l'EA SPORTS FC Supercup. Come nelle ultime due edizioni la competizione sarà strutturata con un format a quattro squadre: Bologna-Inter sarà la seconda delle due semifinali e si disputerà venerdì 19 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh. L'altra sfida, in programma giovedì 18 dicembre, vedrà invece affrontarsi Napoli e Milan per un posto in finale. L'ultimo atto che assegnerà il trofeo è in programma nello stesso impianto, lunedì 22 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana).
Supercoppa a Riyadh, i biglietti per Bologna-Inter: prezzi e come comprarli
I biglietti per assistere alla sfida sono già disponibili: i tifosi nerazzurri possono acquistare i tagliandi per Bologna-Inter attraverso il canale ufficiale: EA SPORTS SUPERCUP Riyadh 2025 Tickets | Dec 19 at Alawwal Park | webook.com | webook.com
Per poter entrare in Arabia Saudita ogni tifoso dovrà procedere in autonomia con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul sito https://visa.visitsaudi.com/
BOLOGNA-INTER, TUTTE LE INFO PER I BIGLIETTI
Ai sostenitori dell’Inter sarà destinata la curva di destra (settori K e J), mentre ai sostenitori del Bologna sarà destinata la curva di sinistra (settori C e D).
I biglietti sono in vendita al seguente link EA SPORTS SUPERCUP Riyadh 2025 Tickets | Dec 19 at Alawwal Park | webook.com | webook.com con prezzi a partire da 16€. Quattro le categorie disponibili: 16€; 23€; 39€; 46€.
(Fonte: Inter.it)
