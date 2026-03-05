Il primo appuntamento dopo la sosta vedrà l'Inter impegnata in un affascinante big match contro la Roma a San Siro. La gara, valida per la 31ª giornata di campionato, è in programma nel weekend 3-4-5 aprile, il fine settimana di Pasqua con data e ora ancora da confermare. Sarà una partita importante per aprire l'ultima fase della stagione nerazzurra: tutti i tifosi interisti sono chiamati a riempire il Meazza per sostenere la squadra di Chivu in uno degli ultimi appuntamenti casalinghi della Serie A 2025/26.
Come acquistare i biglietti per Inter-Roma? Date e tutte le fasi di vendita
La vendita dei tagliandi ha preso il via mercoledì 4 marzo, esclusivamente online su inter.it/tickets. Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l’abbonamento) o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it.
FASI DI VENDITA ANTICIPATA
FASE 1 - ABBONATI FULL—
La prima fase di vendita anticipata sarà dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa FULL, che dalle ore 12:00 di mercoledì 4 marzo alla mezzanotte dello stesso giorno, potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti.
FASE 2 - ABBONATI PLUS E SOCI INTER CLUB PLUS—
La seconda fase di vendita anticipata prenderà il via alle ore 12:00 di giovedì 5 marzo e sarà riservata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa PLUS e ai soci Inter Club PLUS. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno, si potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti. Per i Soci Inter Club: in questa fase sarà necessario che sia l’acquirente che l’intestatario siano soci attivi per la stagione in corso.
FASE 3 - ABBONATI BASE E SOCI INTER CLUB BASE—
Venerdì 6 marzo sarà la giornata dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e ai soci Inter Club BASE. Dalle 12:00 e fino alla mezzanotte di domenica 8 marzo, si potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti.Per i Soci Inter Club: in questa fase sarà necessario che sia l’acquirente che l’intestatario siano soci attivi per la stagione in corso.
FASE 4 - LOYALTY INTERISTA—
L'ultima fase di vendita anticipata è riservata a tutti gli iscritti al programma Loyalty INTERISTA, che dalle 12:00 di lunedì 9 marzo alla mezzanotte dello stesso giorno potranno acquistare fino a 4 biglietti per sé e i propri amici interisti.
FASE 5 - BPER MASTERCARD E VENDITA LIBERA—
Martedì 10 marzo alle ore 10:00 si aprirà la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che potranno acquistare fino a 4 biglietti in esclusiva fino alle ore 15:00. L'acquisto potrà essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard. Dalle ore 17:00 vendita libera per tutti su inter.it/tickets. Da venerdì 13 saranno attivi anche i punti vendita Vivaticket e l’Inter Store Castello.
