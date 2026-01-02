A San Siro il 4 gennaio arriva il Bologna che ha eliminato l'Inter ai rigori dalla semifinale di Supercoppa Italiana che si è giocata in Arabia Saudita. Si gioca alle 20.45 e il club nerazzurro racconta sul suo sito ufficiale che la partita viaggia verso il sold-out. E per questo sono state diramate le info utili per gli ultimi biglietti in vendita.
Inter-Bologna, si va verso il primo sold-out del 2026. Le info sugli ultimi biglietti
"Gli ultimi biglietti disponibili sono quelli messi in rivendita dagli Abbonati Full, che i tifosi possono acquistare a questo link. Sarà possibile acquistare gli eventuali ultimi tagliandi nella giornata di domenica alle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte dalle ore 17:45", scrive il club.
"Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio con largo anticipo per vivere l’entusiasmante show pre match, ricco di attività e experiences speciali alle quali i più fortunati potranno partecipare in prima persona", aggiunge inter.it.
INFO E LIMITAZIONI—
Il Decreto del Ministero degli Interni del 27/11/25 ha sancito il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Bologna tifosi del Bologna FC.
Non ci sarà dunque il settore ospiti: per questo motivo i posti al terzo anello blu sono disponibili all'acquisto per i tifosi dell'Inter, ultimi biglietti con prezzi a partire da 5€. L'ingresso consigliato ai tifosi locali per il terzo anello blu è il numero 10.
I tifosi dell'Inter residenti in provincia di Bologna potranno comunque acquistare un biglietto in qualsiasi settore e accedere allo stadio se in possesso della Tessera del Tifoso "Siamo Noi" o di tessera d'iscrizione a un Inter Club.
(fonte: inter.it)
