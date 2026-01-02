A San Siro il 4 gennaio arriva il Bologna che ha eliminato l'Inter ai rigori dalla semifinale di Supercoppa Italiana che si è giocata in Arabia Saudita. Si gioca alle 20.45 e il club nerazzurro racconta sul suo sito ufficiale che la partita viaggia verso il sold-out. E per questo sono state diramate le info utili per gli ultimi biglietti in vendita.