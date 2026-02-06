Non si conosce ancora la data, ma è già corsa ai biglietti. Lato Inter saranno messi in vendita presto i biglietti in curva ospiti
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite info biglietti Milan-Inter, derby sarà sold out. Nei prossimi giorni i tagliandi per la curva nerazzurra
partite
Milan-Inter, derby sarà sold out. Nei prossimi giorni i tagliandi per la curva nerazzurra
Non si conosce ancora la data, ma è già corsa ai biglietti. Lato Inter saranno messi in vendita presto i biglietti in curva ospiti
Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Ancora non si conosce la data in cui andrà in scena (domenica 8 marzo o in anticipo), ma al momento sul sito ufficiale del Milan di tagliandi in vendita non ce ne sono più. Il settore ospiti, ovvero l’intera Curva Nord, è stata riservata ai sostenitori dell’Inter e sarà il club nerazzurro a gestire nei prossimi giorni la vendita dei preziosi e richiestissimi biglietti. Il tutto esaurito nel derby, dunque, è già realtà. Attualmente è il Milan ad avere la media spettatori più alta del campionato (72.611 presenti a incontro) e in questa speciale classifica precede di poche decine di presenti proprio i nerazzurri".
© RIPRODUZIONE RISERVATA