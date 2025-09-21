Prima della gara contro il Sassuolo, l'ex giocatore rossonero ha parlato del momento della squadra di Chivu

Su DAZN, tra gli opinionisti in studio nel nuovo programma del canale, condotto da Diletta Leotta, c'era anche Massimo Ambrosini. L'ex giocatore ha parlato del momento dei nerazzurri che hanno vinto in Champions ma arrivano da due sconfitte in campionato, con l'Udinese e con la Juve.

-Sucic?

Pronto per fare il titolare di questa squadra e insediare le due mezzali. Una giornata di riposo a Barella si può dare anche perché ha abbassato le prestazioni dal punto di vista della presenza e della precisione. Ma si fa fatica a lasciar dietro dei calciatori quando si ritiene che siano importanti e si ritengono talmente importanti da farli giocare comunque.

-I gol subiti?

Ci sono dettagli particolari che testimoniano che qualcosa da evitare in difesa, da un punto di vista di determinazione questa squadra in tante occasioni si poteva di fare di più. Sono piccoli particolari. L'anno scorso l'Inter 19 gol li ha presi dopo il sessantesimo e anche quello non era un caso.

-Stadio nuovo a San Siro?

Un sacrificio inevitabile. Ad Amsterdam lo stadio fatto trenta anni fa ed è meraviglioso. È una cosa che non si può rimandare per le finanze delle due società.

-Thuram e i colpi di testa?

Di testa può migliorare il gesto tecnico, difficile da migliorare il tempo che si ha sul pallone. La scelta di tempo è tutto.

-Le caratteristiche di Pio si sposano meglio con Thuram rispetto a Bonny?

La partita dell'Amstardam sa fare il lavoro di fisico ma è un errore pensare che sia un attaccante fisico. Perché è un attaccante tecnico, sfrutta il fisico per far valere la sua tecnica. Quando gioca con Thuram gioca più avanti e il francese più dietro mentre Lautaro fa la seconda punta con lui in campo. Dal punto di vista suo vorrò vedere oltre a fare le sponde e che sa giocare al calcio bisogna vedere conclusioni e attacco dell'area e quello farà la differenza. Perché è forte.

