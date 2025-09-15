«L'errore del VAR sul rigore tolto al Milan nella gara contro il Bologna? Si tratta di un errore evidente, ma quando parliamo di tecnologia andiamo avanti, non si torna al passato». Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, è intervenuto sul caso del rigore dato e poi tolto al video dall'arbitro Marcenaro, che ha valutato nei minuti finali di Milan-Bologna il secondo fallo sul rossonero Nkunku, non il primo.
Milan-Bologna, Gravina: "Errore VAR evidente, ma non si torna indietro su tecnologia"
Il presidente della FIGC ha parlato dell'episodio del rigore dato e poi tolto al video nei minuti finali della gara
«La tecnologia ha ridotto molto la percentuale di errori - ha aggiunto Gravina, in collegamento con Radio anch'io Sport - basta vedere quei casi in cui arbitri, senza tecnologia, sono in dubbio e cercano palesemente un riscontro».
