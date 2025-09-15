Il presidente della FIGC ha parlato dell'episodio del rigore dato e poi tolto al video nei minuti finali della gara

«L'errore del VAR sul rigore tolto al Milan nella gara contro il Bologna ? Si tratta di un errore evidente, ma quando parliamo di tecnologia andiamo avanti, non si torna al passato». Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, è intervenuto sul caso del rigore dato e poi tolto al video dall'arbitro Marcenaro, che ha valutato nei minuti finali di Milan-Bologna il secondo fallo sul rossonero Nkunku , non il primo.

«La tecnologia ha ridotto molto la percentuale di errori - ha aggiunto Gravina, in collegamento con Radio anch'io Sport - basta vedere quei casi in cui arbitri, senza tecnologia, sono in dubbio e cercano palesemente un riscontro».