Il commento del giornalista sul pareggio di San Siro tra Inter e Atalanta e gli episodi che hanno caratterizzato la partita

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 19:16)

"Che l’Inter sia stanca e imperfetta è un dato di fatto, ma è anche vero che le partite non si vincono solo giocando al 100%, a volte basta un gol e una buona capacità di resistenza".Fabrizio Biasin analizza così il pari dell'Intera San Siro contro l'Atalanta che rischia di portare Milan e Napoli a meno cinque se vincessero nei loro rispettivi impegni contro Lazio e Lecce.

Getty Images

Il giornalista parla pure degli episodi che hanno caratterizzato la partita: "Si può discutere dell’intervento su Dumfries, non di quello su Frattesi: anticipa il suo avversario, prende un calcio. È fallo sempre: ce l’hanno spiegato gli arbitri con un’infinità di rigori fischiati per interventi identici e, nel peggiore dei casi, dopo doverose revisioni".

"L’arbitro della gara di San Siro ha scelto di fare diversamente: niente rigore, niente revisione. Ha preso una clamorosa cantonata e in un attimo ha trasformato la sfida tra Inter e Atalanta nella sfida tra Inter e arbitro. E quella non la vinci mai".