Ivan Zazzaroni, sui social, ha commentato quanto successo in occasione del pareggio tra Inter e Atalanta. Uno a uno il punteggio maturato dopo i novanta minuti con un gol dubbio dato alla squadra di Palladino e un rigore dubbio non concesso ai nerazzurri.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite Inter, Zazzaroni: “Sul gol dell’Atalanta sbilanciato Dumfries. E manca il rigore su Frattesi”
partite
Inter, Zazzaroni: “Sul gol dell’Atalanta sbilanciato Dumfries. E manca il rigore su Frattesi”
Il direttore del Corriere dello Sport dice la sua sui social dopo il pari della squadra di Chivu contro la formazione bergamasca
Secondo quanto scrive il giornalista sui social: "Sul gol dell'Atalanta c'è un tocco che sbilancia il difensore (il piede destro di Sulemana contro piede destro di Dumfries). All'Inter manca anche un rigore per il fallo su Frattesi".
In pratica non ci sarebbe il gol assegnato alla squadra bergamasca e che è valso il pari e ci sarebbe secondo il direttore del Corriere dello Sport il rigore non concesso al centrocampista nerazzurro. Un rigore non dato che ha portato, come il gol assegnato all'Atalanta, nonostante un dubbio su un fallo subito da Dumfries, a grandi proteste da parte della panchina di Chivu, che è stato alla fine espulso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA