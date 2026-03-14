Ivan Zazzaroni, sui social, ha commentato quanto successo in occasione del pareggio tra Inter e Atalanta. Uno a uno il punteggio maturato dopo i novanta minuti con un gol dubbio dato alla squadra di Palladino e un rigore dubbio non concesso ai nerazzurri.

In pratica non ci sarebbe il gol assegnato alla squadra bergamasca e che è valso il pari e ci sarebbe secondo il direttore del Corriere dello Sport il rigore non concesso al centrocampista nerazzurro. Un rigore non dato che ha portato, come il gol assegnato all'Atalanta, nonostante un dubbio su un fallo subito da Dumfries, a grandi proteste da parte della panchina di Chivu, che è stato alla fine espulso.