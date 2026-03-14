Il direttore di TL ha detto la sua su quanto successo a San Siro e si è soffermato sugli episodi e pure sulla sostituzione di Barella

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 21:16)

Altra giornata di polemiche in Serie A con l'Inter che ha pareggiato uno a uno con l'Atalanta a San Siro in un'azione con un fallo dubbio su Dumfries. E c'è anche un rigore che mancherebbe alla squadra di Chivu, per un intervento in area atalantina sul piede di Frattesi.

"Visti e rivisti 2-3 volte in diretta gli episodi determinanti di Inter-Atalanta mi vien da dire che il gol fosse regolare e ci stesse il rigore su Frattesi. La squadra di Chivu però è chiaramente affaticata, troppo passiva nella ripresa. La Marotta League resta un’invenzione", ha scritto il direttore di TL.

E ha commentato anche i cambi del tecnico interista: "Incomprensibile il cambio deciso da Chivu quando ha fatto uscire Barella. Da quel momento l’Inter ha iniziato a soffrire molto più di prima".