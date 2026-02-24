Inter-Bodo, i tifosi spingono: il dato sugli spettatori a San Siro

A San Siro serve una di quelle rimonte che l'Inter ha saputo già regalare in passato. Inter-Bodo è il ritorno dei play-off di Champions e dopo la partita di andata finita in Norvegia 3-1 i tifosi nerazzurri sanno che servirà tanta spinta per dare una mano ai ragazzi di Chivu.

Così in tanti, tantissimi, si sono presentati al Meazza e alla fine del primo tempo è arrivato dal club nerazzurro il dato sugli spettatori presenti che prima della partita hanno riservato un lungo applauso agli ex nerazzurri Ronaldo e Vieri premiati con la maglia con il loro numero dal presidente Marotta.