Due volte in svantaggio, due volte la riprende. Il Napoli pareggia due a due contro la Roma al Maradona. Incassa il gol di Malen dopo qualche minuto dal fischio d'inizio. Gli azzurri di Conte la riacciuffano con Spinazzola. Nel secondo tempo si riparte dalla voglia della fomazione azzurra di imporsi ma la squadra di Gasperini trova un rigore: Rrhamani inciampa su Wesley in area mentre cerca di riprenderlo, è rigore.
Serie A, Napoli-Roma: 2-2. Malen non basta, gli azzurri la riprendono due volte
Lo segna Malen: suo il raddoppio giallorosso. Ma il Napoli non ci sta e riprende la partita, questa volta con un guizzo di Alisson Santos. Gli uomini di Conte provano fino in fondo a prendersi i tre punti. Ma al triplice fischio la gara finisce in parità. Un punto ciascuno per le due formazioni che superano in classifica la Juventus e occupano il terzo e quarto posto a tre lunghezze di distanza l'una dall'altra. Il Napoli è a 50 punti, a meno undici dall'Inter prima a 61 punti. Segue al secondo posto il Milan che ha 53 punti e una partita da recuperare, quella contro il Como.
Queste le formazioni ufficiali:
NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Rrahmani; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. Allenatore: Conte.
ROMA: Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.
