Lo segna Malen: suo il raddoppio giallorosso. Ma il Napoli non ci sta e riprende la partita, questa volta con un guizzo di Alisson Santos. Gli uomini di Conte provano fino in fondo a prendersi i tre punti. Ma al triplice fischio la gara finisce in parità. Un punto ciascuno per le due formazioni che superano in classifica la Juventus e occupano il terzo e quarto posto a tre lunghezze di distanza l'una dall'altra. Il Napoli è a 50 punti, a meno undici dall'Inter prima a 61 punti. Segue al secondo posto il Milan che ha 53 punti e una partita da recuperare, quella contro il Como.