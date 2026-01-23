È arrivato zoppicando in panchina e ci ha pure scherzato su con Gilardino. Cristian Chivu affronta la partita con il Pisa con il mal di schiena. Un mal di schiena che lo fa camminare male ma non gli impedisce di essere là in prima fila a sostenere i suoi ragazzi sotto la pioggia di Milano che rende ancora più complicata la serata se si considera anche che il terreno di gioco del Meazza non è nelle migliori condizioni.
Inter-Pisa, Chivu toglie Luis Henrique dopo 34 minuti: ecco il motivo della bocciatura pesante
L'allenatore nerazzurro ha visto la sua squadra andare in difficoltà per il gol incassato al quarto d'ora per mancanza di intesa tra il centrocampo e la retroguardia nerazzurra, Sommer compreso. Chivu e Cecchi al monitor hanno hanno analizzato cosa è successo e l'errore che ha portato allo svantaggio. Poco dopo è arrivato il raddoppio di Moreo, doppietta per lui. Inattesa, nella serata in cui doveva andare tutto bene. Sulla seconda rete incassata Chivu si arrabbia vistosamente. Silenzio in campo. Chiama a scaldarsi Thuram e Dimarco. Poco dopo richiama in panchina Luis Henrique. Applausi dei compagni dal campo e dalla panchina con Lautaro e Bastoni su tutti. San Siro fischia. Ma Chivu ha richiamato il brasiliano perché ha visto poca incisività sulla destra.
Su DAZN spiegano: "Spesso era slegato dal blocco, totalmente asimettrico rispetto agli scivolamenti della squadra. Dove si doveva orientare la squadra rispetto al pallone era sempre fuori posizione in questo senso", ha spiegato l'inviato a bordo campo a proposito del brasiliano e della sostituzione.
