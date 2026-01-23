L'allenatore nerazzurro ha visto la sua squadra andare in difficoltà per il gol incassato al quarto d'ora per mancanza di intesa tra il centrocampo e la retroguardia nerazzurra, Sommer compreso. Chivu e Cecchi al monitor hanno hanno analizzato cosa è successo e l'errore che ha portato allo svantaggio. Poco dopo è arrivato il raddoppio di Moreo, doppietta per lui. Inattesa, nella serata in cui doveva andare tutto bene. Sulla seconda rete incassata Chivu si arrabbia vistosamente. Silenzio in campo. Chiama a scaldarsi Thuram e Dimarco. Poco dopo richiama in panchina Luis Henrique. Applausi dei compagni dal campo e dalla panchina con Lautaro e Bastoni su tutti. San Siro fischia. Ma Chivu ha richiamato il brasiliano perché ha visto poca incisività sulla destra.