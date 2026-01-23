FC Inter 1908
Inter-Pisa: tante emozioni e tanti tifosi. Il dato sugli spettatori presenti a San Siro

Inter-Pisa: tante emozioni e tanti tifosi. Il dato sugli spettatori presenti a San Siro - immagine 1
Al Meazza, come sempre, tantissimi tifosi per sostenere la squadra nerazzurra che gioca di venerdì per i lavori avviati in vista della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi
Eva A. Provenzano
Tanti, tantissimi tifosi, in pratica una specie di sold out se si considera che 1500 posti non sono utilizzabili a causa dei lavori per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

A San Siro come sempre c'è il pienone. E pure la gara con il Pisa non fa eccezione. Era cominciata in salita con un gol incassato dall'Interquasi da centrocampo e poi era arrivata pure la rete del raddoppio degli avversari.

Un rigore di Zielinski, Lautaro, Esposito l'hanno ribaltata mandando in visibilio i tifosi nerazzurri accorsi in massa al Meazza. Alla fine del primo tempo è stato reso noto il numero di spettatori presenti alla gara contro la formazione di Gilardino. 73.594 in totale compresi i tifosi toscani assiepati al terzo anello blu che sono 4.361.

 

