Tanti, tantissimi tifosi, in pratica una specie di sold out se si considera che 1500 posti non sono utilizzabili a causa dei lavori per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite Inter-Pisa: tante emozioni e tanti tifosi. Il dato sugli spettatori presenti a San Siro
partite
Inter-Pisa: tante emozioni e tanti tifosi. Il dato sugli spettatori presenti a San Siro
Al Meazza, come sempre, tantissimi tifosi per sostenere la squadra nerazzurra che gioca di venerdì per i lavori avviati in vista della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi
A San Siro come sempre c'è il pienone. E pure la gara con il Pisa non fa eccezione. Era cominciata in salita con un gol incassato dall'Interquasi da centrocampo e poi era arrivata pure la rete del raddoppio degli avversari.
Un rigore di Zielinski, Lautaro, Esposito l'hanno ribaltata mandando in visibilio i tifosi nerazzurri accorsi in massa al Meazza. Alla fine del primo tempo è stato reso noto il numero di spettatori presenti alla gara contro la formazione di Gilardino. 73.594 in totale compresi i tifosi toscani assiepati al terzo anello blu che sono 4.361.
© RIPRODUZIONE RISERVATA