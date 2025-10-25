Ciro Ferrara, su DAZN, ha commentato il momento di Napoli e Inter prima della partita del Maradona. «Ritorno sempre a quello che dico spesso, il calcio lo ha inventato il diavolo, le sconfitte che queste squadre stanno avendo dimostrano che devono trovare il giusto ritmo. L'Inter sembra averlo trovato, ma ogni squadra ha avuto una caduta e poi è riuscita a rialzarsi. Affronterei sempre una squadra forte nei momenti no per dimostrare che quello che è successo è solo un caso».

«Chivu ha fatto il suo e ha ridato fiducia ad una squadra, che se anche non ha vonto l'anno scorso, è una grande rosa. Nell'undici sicuramente e anche nelle riserve come vediamo quest'anno. L'Inter è in grandissima fiducia e questo bisogna attribuire meriti all'allenatore. L'Inter ha numeri importanti ma non ha cambiato tantissimo, la struttura della squadra è quella, forte l'anno scorso, era mancato l'apporto di chi entrava dalla panchina forse, ma è una squadra da livello top», ha aggiunto l'ex difensore.