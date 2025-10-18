fcinter1908 partite Pronostici, come finisce Roma-Inter? Zazzaroni: “Vi dico il risultato”. Caressa: “Sono tentato di dire…”

I due giornalisti hanno detto la loro sul risultato della partita che si giocherà questa sera all'Olimpico
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

A Radio Dee Jay il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, telecronista e giornalista di Skysport, hanno detto la loro, nel tradizionale pronostico che fanno durante la loro trasmissione "Football Club", sul risultato di Roma-Inter.

La gara che si gioca alle 20.45 questa sera all'Olimpico, per i due giornalisti finirà in parità. "Fanno uno a uno", dice Zazzaroni. "Metto X" e Caressa: "Sono tentato di mettere la doppia 1-x, ma alla fine dico pareggio".

Nella gara delle 18, la sfida tra Torino e Napoli per entrambi i giornalisti sarà "due", vincerà il Napoli di Conte che è primo in classifica appaiato alla squadra di Gasperini.

(Fonte: Radio Dee Jay)

