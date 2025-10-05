La squadra di Conte è riuscita a ribaltare la partita che si era fatta in salita dopo il gol di Ekhator

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 ottobre - 19:55

A 19 anni non ancora compiuti, contro il Napolial Maradona, Ekhator ha sbloccato la partita con un gol di tacco niente male e ha battuto Milinkovic-Savic. Il giovane giocatore, schierato da Vieira da titolare, è a 18 anni e 328 giorni, il giocatore più giovane ad aver segnato in trasferta contro la squadra azzurra che alla fine del primo tempo non aveva ancora effettuato un tiro nello specchio della porta avversaria. Primo assist in Serie A per Brooke Norton-Cuffy.

La formazione di Conte ha perso durante la gara due pedine per infortunio, Lobotka e Politano. Poi trova il gol del pareggio al 56esimo dopo un'azione rocambolesca e la palla che carambola in rete su colpo di testa di Anguissa. Uno a uno e la gara ancora tutta da giocare per gli uomini di Conte.

Momento Napoli — Al 71esimo una palla clamorosa di De Bruyne, entrato nel secondo tempo, per Hojlund che segna ma viene fischiato un fuorigioco e la rete annullata. Poco dopo De Bruyne ispira Di Lorenzo: palo. Il gol del raddoppio è nell'aria e arriva al 74esimo su una ribattuta dell'ex United che ribalta la gara: 2-1 per il Napoli. Il Maradona applaude l'attaccante nel momento della sostituzione. C'è ancora tempo per un tentativo di Lucca. Poi arriva il triplice fischio che decreta la vittoria della squadra di Conte. I tre punti valgono la testa della classifica a pari punti, 15, con la Roma, in attesa della partita del Milan a Torino contro la Juve.