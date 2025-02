Inter-Fiorentina, il dato sugli spettatori presenti a San Siro

Serata difficile a San Siro dopo la battuta d'arresto dell'Inter al Franchi contro la stessa identica rivale di giornata, la Fiorentina di Palladino. Dopo il tre a zero incassato a Firenze la squadra nerazzurra è chiamata a reagire davanti al suo pubblico. E i sostenitori nerazzurri sono arrivati numerosi allo stadio anche questa sera per assistere al posticipo del lunedì sera.

Per riprendere la strada verso la vetta, Inzaghi e i suoi hanno bisogno del sostegno di tutti, specie in un momento in cui le critiche sono state forse troppo accese. Alla fine del primo tempo è stato comunicato il dato sugli spettatori presenti nell'impianto milanese durante la gara tra i nerazzurri e la formazione viola. Sono 67.484 i sostenitori presenti allo stadio e nel settore ospiti si contano 1.055 biglietti venduti.