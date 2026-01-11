Attorno al settantesimo l'episodio che ha portato la gara sul due a uno e ha portato all'espulsione dell'allenatore del Napoli

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 22:32)

Inter-Napolie l'ennesimo colpo di scena. Quello che è arrivato attorno al 70esimo e ha portato al 2-1 è un rigore per un pestone di Rrhamani su Mkhitaryan che lo anticipa in piena area di rigore. Doveri non aveva assegnato il penalty, con l'Inter che ha continuato la sua azione fino al tiro di Bastoni andato fuori. Ma è arrivata la chiamata del VAR per il fallo del giocatore del Napoli sull'interista.

Una chiamata che ha mandato su tutte le furie Conte. Prima ancora che l'arbitro revisionasse l'azione, l'allenatore del Napoli ha preso il pallone e lo ha scaraventato verso le tribune. Ha protestato vivamente alla decisione del direttore di gara di assegnare il calcio di rigore a favore dell'Inter e le sue proteste hanno portato all'espulsione.

Così prima di uscire il tecnico ha urlato in faccia al quarto uomo 'Vergognatevi' e trattenuto da altri uomini del Napoli ha guadagnato il tunnel degli spogliatoi urlando 'vergognatevi' ancora diverse volte. Come poi hanno riportato a DAZN ha mandato diverse volte l'arbitro a quel paese.