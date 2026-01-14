Il Napoli ha recuperato questa sera, nella gara delle 18 giocata al Maradona contro il Parma, la sedicesima giornata della Serie A, ed è finita zero a zero (terzo pari consecutivo). La squadra di Conte(l'allenatore è squalificato e vede la partita dalla tribuna) era passata in vantaggio all'11esimo ma la rete di Mctominay è stata annullata dal VAR per Mazzocchi in fuorigioco.
Serie A, il Parma ferma il Napoli di Conte sullo 0-0
È stata la prima vera occasione della partita per la formazione azzurra che ha però schiacciato il Parma nella sua area per diverso tempo. Ci ha provato anche Hojlund con un gran sinistro dal limite che Rinaldi, portiere esordiente gialloblù, ha respinto. Al 48esimo Mctominay ha chiesto il fallo di mano di Circati, ma il VAR ha lasciato correre.
Nel secondo tempo grande pressione della formazione partenopea che si concretizza con un destro di Rrahami ma Rinaldi respinge. Nonostante il forcing finale il Parma resiste e conquista un punto importante al Maradona. La squadra azzurra sale a 40 punti (stessi punti del Milan impegnata domani nel recupero a Como) a meno tre dall'Inter che deve giocare a San Siro contro il Lecce.
