La squadra azzurra non riesce a superare la formazione di Cuesta e raccoglie solo un punto nella gara che era da recuperare per l'impegno in Supercoppa

Il Napoli ha recuperato questa sera, nella gara delle 18 giocata al Maradona contro il Parma, la sedicesima giornata della Serie A, ed è finita zero a zero (terzo pari consecutivo). La squadra di Conte(l'allenatore è squalificato e vede la partita dalla tribuna) era passata in vantaggio all'11esimo ma la rete di Mctominay è stata annullata dal VAR per Mazzocchi in fuorigioco.