Inter-Napoli, il dato sugli spettatori presenti a San Siro

Per la sfida contro il Napoli, San Siro si avvicina al tutto esaurito. A fine primo tempo, con il risultato sull'1-1, l'Interha diramato il numero degli spettatori presenti al Meazza per assistere alla sfida tra la formazione di Chivu e quella di Conte. Una sfida dal sapore di scudetto e di rivincita che ha richiamato tantissime persone nello stadio milanese.
Tanti i tifosi arrivati al Meazza per assistere a quella che è una gara da scudetto
Era vietata la vendita ai sostenitori azzurri residenti in Campania ma nel settore ospiti, posizionato al terzo anello blu, erano comunque presenti 2.748 spettatori. In totale per la gara delle 20.45 sono stati registrati ai tornelli in totale 72.567 spettatori.
