Bergomi: “Inter e Napoli diverse da ottobre. Fasce importanti. I duelli…”

L'ex capitano nerazzurro ha parlato su Skysport della sfida contro il Napoli e si è soffermato su quella che potrebbe essere la chiave tattica della partita

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 gennaio - 20:38

«Grande difficoltà negli scontri diretti? Sono due formazioni diverse rispetto all'andata nella gara di ottobre, era il classico 4-1-4-1 là senza Hojlund Conte aveva messo Neres a fare il centravanti. Quando si era fatto male De Bruyne aveva messo Spinazzola alto ed era passato al 4-3-3. Poi nel secondo tempo il Napoli l'aveva vinta con merito. Ma anche l'Inter aveva giocatori diversi, c'era Dumfries, non c'era Thuram con Zielinski. Da ottobre è passato poco tempo, ma sono due squadre completamente diverse». Così Beppe Bergomi, su Skysport, prima della partita tra Inter e Napoli.

-Ti aspetti qualche invenzione da Conte?

Il Napoli senza Neres ha come miglior interprete Politano: non ha la velocità di Neres ma può giocare nelle linee nelle zone intermedie che possono dare fastidio con Elmas dall'altra parte. Essenziali possono essere le corsie esterne per come giocano entrambi le squadre. Un giocatore fondamentale per il Napoli è Spinazzola e lui con Luis Henrique possono fare un bel duello. Le punte hanno faticato là davanti all'andata. I numeri dicono che è difficile tirare al Napoli nell'area di rigore, se le punte dell'Inter vinceranno qualche duello potrebbe essere quella una zona interessante.

-Dove si decide la partita?

Un po' dappertutto si gioca. Da quando il Napoli ha questo sistema di gioco si somigliano perché attaccano in maniera diversa ma attaccano tanto sulle fasce. Spinazzola dà la superorità numerica. Di Lorenzo quando parte in quella posizione poi viene dentro il campo e crea con le sovrapposizioni difficoltà. Sempre da quel lato Dimarco rimane sempre molto alto per abbassare Di Lorenzo, le entrate di Bastoni, mi aspetto tanto da Zielinski nella gestione della palla e molto mi aspetto dai livelli individuali. Le preventive su Hojlund, Akanji sta facendo bene, Lautaro poi è in forma, vedremo come riusciranno a marginarlo, sono importanti i duelli.

(Fonte: Sky)