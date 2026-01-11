L'invito per i tifosi è di recarsi prima allo stadio per poter godere dello spettacolo che il club ha allestito in vista di Inter-Napoli. Sul matchday programme si legge: "Sarà un match spettacolare in campo, ma anche vivere lo stadio sarà indimenticabile. I tifosi nerazzurri presenti a San Siro già nelle ultime settimane hanno sperimentato un assaggio del vero e proprio Live Show che prenderà il via con questa sfida", si legge sul numero del magazine dedicato alla partita.
partite
La gara col Napoli inaugura l’Inter live show: spettacolo di luci ed effetti per i tifosi
"L'Inter infatti inaugura "INTER LIVE SHOW", il nuovo format di intrattenimento pre-partita pensato per rendere l’esperienza stadio ancora più coinvolgente e spettacolare fin dall'apertura dei cancelli. Il cuore del nuovo format sarà una postazione centrale sul lato arancio, destinata a diventare il punto di riferimento dell’intrattenimento prepartita. Da qui prenderà forma uno show supportato da un sistema integrato di luci ed effetti speciali, progettato per valorizzare l'atmosfera sugli spalti e accompagnare i tifosi nei momenti che precedono la gara", spiega ancora il club.
"L'attesa del calcio d’inizio si trasformerà in un'esperienza attiva e partecipata. I tifosi sugli spalti saranno coinvolti in diverse attività di fan engagement, mentre per alcuni di loro il pre-partita diventerà un'occasione unica per vivere il match-day da una prospettiva inedita, più vicina al cuore dell’evento. A rendere ogni appuntamento ancora più speciale contribuirà anche la presenza di ospiti, pensata per offrire ogni volta un'esperienza diversa e riconoscibile", si legge ancora.
Con l’ingresso della squadra in campo per il riscaldamento, lo spettacolo entrerà nel vivo: giochi di luce ed effetti scenici accompagneranno i giocatori, aumentando progressivamente il coinvolgimento del pubblico. Nei minuti che precedono il fischio d’inizio, una serie di attivazioni scandirà l’avvicinamento alla partita fino al momento della lettura della formazione nerazzurra, quando lo show raggiungerà il suo apice.
"L'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo, per godersi lo spettacolo di San Siro anche prima del fischio d'inizio", conclude l'Inter.
(Fonte: Matchday Programme)
© RIPRODUZIONE RISERVATA