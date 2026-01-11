L'invito per i tifosi è di recarsi prima allo stadio per poter godere dello spettacolo che il club ha allestito in vista di Inter-Napoli. Sul matchday programme si legge: "Sarà un match spettacolare in campo, ma anche vivere lo stadio sarà indimenticabile. I tifosi nerazzurri presenti a San Siro già nelle ultime settimane hanno sperimentato un assaggio del vero e proprio Live Show che prenderà il via con questa sfida", si legge sul numero del magazine dedicato alla partita.