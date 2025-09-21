fcinter1908 partite Inter-Sassuolo, Curva in silenzio: solo un coro per Chivu

Inter-Sassuolo, Curva in silenzio: solo un coro per Chivu

I tifosi presenti al secondo anello verde hanno scelto non cantare durante la prima parte della gara con i neroverdi ma hanno voluto ringraziare l'allenatore per le sue parole
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

La protesta della Curva Nord contro la società e la gestione degli abbonamenti continua. Anche dopo la vittoria in Champions contro l'Ajax, i tifosi del secondo anello verde si sono fatti sentire con l'Inter.

Prima uno striscione evidente fuori dal baretto, davanti allo stadio San Siro, con riferimento alla frase pronunciata da Chivu in conferenza stampa. Poi il silenzio nello stadio dall'inizio della partita fatta eccezione per un coro fatto proprio per l'allenatore nerazzurro per ringraziarlo evidentemente di quanto ha detto alla vigilia della gara con il Sassuolo, altra serata delicata per i nerazzurri che devono rialzarsi dopo due sconfitte consecutive in campionato.

«La motivazione e la mentalità sono importantissime soprattutto in un gruppo come questo, che ha bisogno di certezze e di sostegno. C’è bisogno di una curva che incoraggi la squadra», aveva detto l'allenatore nerazzurro e i tifosi della Nord hanno evidentemente apprezzato.

