Caressa: “Lautaro trascinatore. L’Inter ha fatto un passo in avanti su…”

Le parole di Caressa dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Lazio di Sarri per due a zero

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 novembre - 01:00

«L'Inter doveva giocare una partita seria viste le perplessità che erano state messe in evidenza dagli stessi giocatori alla fine della partita contro il Kairat. E contro la Lazio così è stato». Al Club, Fabio Caressa, ha analizzato la vittoria dell'Inter contro la Lazio, una gara che è arrivata dopo il 2 a 1 in Champions.

«Lautaro è un giocatore per il quale si parla che non segna da un po' e segna come se desse appuntamento. È un trascinatore straordinario. È un'Inter che dimostra un atteggiamento diverso rispetto all'anno scorso, Bastoni che va avanti, pressa più alto ed esce tanto», ha detto anche Caressa sull'atteggiamento in campo dei nerazzurri e del capitano.

«Dopo la partita di Champions contro il Kairat - osserva il conduttore - i calciatori vanno via dal campo dopo la vittoria ma si mostrano non contenti, di non aver giocato con la giusta cattiveria: è un passo in avanti importante. Ogni volta che scende in campo l'Inter si gioca qualcosa, da tre anni. Se vivi con questa tensione costante ogni tanto cala un po' e per questo arrivano determinati momenti e determinate sconfitte».

(Fonte: Skysport)