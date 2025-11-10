FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite Caressa: “Lautaro trascinatore. L’Inter ha fatto un passo in avanti su…”

partite

Caressa: “Lautaro trascinatore. L’Inter ha fatto un passo in avanti su…”

Caressa: “Lautaro trascinatore. L’Inter ha fatto un passo in avanti su…” - immagine 1
Le parole di Caressa dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Lazio di Sarri per due a zero
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«L'Inter doveva giocare una partita seria viste le perplessità che erano state messe in evidenza dagli stessi giocatori alla fine della partita contro il Kairat.  E contro la Lazio così è stato». Al Club, Fabio Caressa, ha analizzato la vittoria dell'Inter contro la Lazio, una gara che è arrivata dopo il 2 a 1 in Champions.

Caressa: “Lautaro trascinatore. L’Inter ha fatto un passo in avanti su…”- immagine 2
Getty Images

«Lautaro è un giocatore per il quale si parla che non segna da un po' e segna come se desse appuntamento. È un trascinatore straordinario. È un'Inter che dimostra un atteggiamento diverso rispetto all'anno scorso, Bastoni che va avanti, pressa più alto ed esce tanto», ha detto anche Caressa sull'atteggiamento in campo dei nerazzurri e del capitano.

«Dopo la partita di Champions contro il Kairat - osserva il conduttore - i calciatori vanno via dal campo dopo la vittoria ma si mostrano non contenti, di non aver giocato con la giusta cattiveria: è un passo in avanti importante. Ogni volta che scende in campo l'Inter si gioca qualcosa, da tre anni. Se vivi con questa tensione costante ogni tanto cala un po' e per questo arrivano determinati momenti e determinate sconfitte». 

(Fonte: Skysport)

Leggi anche
Inter-Lazio, il dato sugli spettatori presenti a San Siro
Marchegiani: “Lazio compattata da infortuni, solo un dubbio. Il Napoli per come è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA