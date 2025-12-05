Sky – Inter-Como: in tre per il posto da esterno a destra. Gli altri dubbi…

Per la gara di San Siro il posto di Dumfries, che è ancora infortunato, se lo giocano tre uomini. In mezzo e in difesa...

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 dicembre 2025 (modifica il 5 dicembre 2025 | 13:13)

Scontro diretto in campo e anche in panchina dopo i momenti da' sliding doors' della scorsa estate che hanno portato Cesc Fabregas a restare al Como e Cristian Chivu ad approdare all'Inter. La sfida con il Como vale tre punti importanti con la formazione nerazzurra a caccia di conferme e quella dell'allenatore spagnolo che potrebbe centrare il sorpasso in classifica e infilarsi nella lotta scudetto.

Sulla formazione interistain campo dal primo minuto ci sono ancora dei dubbi. In tre si giocano una maglia sulla corsia di destra, dove c'è sa rimpiazzare l'infortunato Dumfries. Luis Henrique, Carlos Augusto già impiegato nelle scorse settimane in quel ruolo e Diouf che contro il Venezia è stato utilizzato da Chivu proprio su quella corsia.

Altro dubbio è quello a centrocampo tra Sucic e Zielinski con il polacco che sembra favorito per un posto da titolare. In avanti dal primo minuto sono attesi Lautaro e Thuram anche se Bonny ed Esposito stanno facendo benissimo e quindi non c'è nulla da escludere. Acerbi sembra invece favorito su Bisseck in difesa.

Questa quindi, secondo Skysport, dovrebbe essere la formazione nerazzurra che affronterà a San Siro (sabato alle 18 il fischio d'inizio) la squadra di Fabregas:

Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram

(Fonte: SS24)