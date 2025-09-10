Juve-Inter, ecco chi dirigerà la sfida tra Tudor e Chivu

Nel fine settimana torna il campionato di Serie A e l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la terza giornata della stagione 2025-2026 quando l'Inter sarà impegnata nella trasferta di Torino contro la Juventus. La squadra di Chivu affronterà quella di Tudor alle 18 di sabato 13 settembre e a dirigere la gara sarà Colombo (classe 1990 aveva arbitrato Bologna Inter nella scorsa stagione) , i suoi assistenti designati sono Peretti e Perrotti.