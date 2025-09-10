FC Inter 1908
Juve-Inter, ecco chi dirigerà la sfida tra Tudor e Chivu

Juve-Inter, ecco chi dirigerà la sfida tra Tudor e Chivu - immagine 1
L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la terza giornata del campionato 2025-2026
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Nel fine settimana torna il campionato di Serie A e l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la terza giornata della stagione 2025-2026 quando l'Inter sarà impegnata nella trasferta di Torino contro la Juventus. La squadra di Chivu affronterà quella di Tudor alle 18 di sabato 13 settembre e a dirigere la gara sarà Colombo (classe 1990 aveva arbitrato Bologna Inter nella scorsa stagione) , i suoi assistenti designati sono Peretti e Perrotti.

Juve-Inter, ecco chi dirigerà la sfida tra Tudor e Chivu- immagine 2
Getty Images

Il quarto uomo di Juve-Inter sarà Bonacina con Mazzoleni al VAR e all'AVAR Abisso.

Juve-Inter, ecco chi dirigerà la sfida tra Tudor e Chivu- immagine 3
Getty Images

In occasione della sfida dell'Allianz Stadium, farà il suo esordio in Italia la Refcam, una telecamera ultramoderna che consente di assistere all’evento-partita dal punto di vista privilegiato del direttore di gara. "La micro-camera ad alta risoluzione, con il peso di soli 6gr., verrà montata alla base dell'archetto del microfono del Primo Ufficiale di gara e sarà utilizzata nel corso del warm-up, in live durante il match, in occasione della preparazione dei calci di punizione e situazioni analoghe, o per mostrare replay dall’alto tasso di spettacolarità. Essendo la stessa ricompresa nel novero di camere a disposizione della produzione televisiva, sarà regolarmente consegnata come segnale isolato al VAR", come ha spiegato la Lega Serie A nelle scorse ore. 

Juve-Inter, ecco chi dirigerà la sfida tra Tudor e Chivu- immagine 4
Getty Images

Queste le designazioni per le altre gare del fine settimana:

CAGLIARI – PARMA    Sabato 13/09 h.15.00

FOURNEAU

GARZELLI – MINIUTTI

IV:      TURRINI

VAR:     CHIFFI

AVAR:       DOVERI

FIORENTINA – NAPOLI     Sabato 13/09 h. 20.45

ZUFFERLI

BINDONI – TEGONI

IV:       COLLU

VAR:      AURELIANO

AVAR:        MERAVIGLIA

 

ROMA – TORINO    h. 12.30

AYROLDI

DI GIACINTO – CORTESE

IV:     PERENZONI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     AURELIANO

 

ATALANTA – LECCE    h. 15.00

MANGANIELLO

CECCONI – ROSSI M.

IV:      ZANOTTI

VAR:     MARINI

AVAR:     CHIFFI

 

PISA – UDINESE    h. 15.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:     MUCERA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      ABISSO

 

SASSUOLO – LAZIO    h. 18.00

TREMOLADA

FONTEMURATO – CAVALLINA

IV:       MARINELLI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     PAIRETTO

 

MILAN – BOLOGNA    h. 20.45

MARCENARO

BERTI – CECCON

IV:     RAPUANO

VAR:      FABBRI

AVAR:       PATERNA

 

H. VERONA – CREMONESE    Lunedì 15/09 h. 18.30

ARENA

ROSSI L. – BERCIGLI

IV:       CREZZINI

VAR:      PATERNA

AVAR:      GIUA

 

COMO – GENOA    Lunedì 15/09 h. 20.45

PICCININI

DI MONTE – REGATTIERI

IV:     MASSIMI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SERRA

