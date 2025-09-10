Nel fine settimana torna il campionato di Serie A e l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la terza giornata della stagione 2025-2026 quando l'Inter sarà impegnata nella trasferta di Torino contro la Juventus. La squadra di Chivu affronterà quella di Tudor alle 18 di sabato 13 settembre e a dirigere la gara sarà Colombo (classe 1990 aveva arbitrato Bologna Inter nella scorsa stagione) , i suoi assistenti designati sono Peretti e Perrotti.
Juve-Inter, ecco chi dirigerà la sfida tra Tudor e Chivu
Il quarto uomo di Juve-Inter sarà Bonacina con Mazzoleni al VAR e all'AVAR Abisso.
In occasione della sfida dell'Allianz Stadium, farà il suo esordio in Italia la Refcam, una telecamera ultramoderna che consente di assistere all’evento-partita dal punto di vista privilegiato del direttore di gara. "La micro-camera ad alta risoluzione, con il peso di soli 6gr., verrà montata alla base dell'archetto del microfono del Primo Ufficiale di gara e sarà utilizzata nel corso del warm-up, in live durante il match, in occasione della preparazione dei calci di punizione e situazioni analoghe, o per mostrare replay dall’alto tasso di spettacolarità. Essendo la stessa ricompresa nel novero di camere a disposizione della produzione televisiva, sarà regolarmente consegnata come segnale isolato al VAR", come ha spiegato la Lega Serie A nelle scorse ore.
Queste le designazioni per le altre gare del fine settimana:
CAGLIARI – PARMA Sabato 13/09 h.15.00
FOURNEAU
GARZELLI – MINIUTTI
IV: TURRINI
VAR: CHIFFI
AVAR: DOVERI
FIORENTINA – NAPOLI Sabato 13/09 h. 20.45
ZUFFERLI
BINDONI – TEGONI
IV: COLLU
VAR: AURELIANO
AVAR: MERAVIGLIA
ROMA – TORINO h. 12.30
AYROLDI
DI GIACINTO – CORTESE
IV: PERENZONI
VAR: DI BELLO
AVAR: AURELIANO
ATALANTA – LECCE h. 15.00
MANGANIELLO
CECCONI – ROSSI M.
IV: ZANOTTI
VAR: MARINI
AVAR: CHIFFI
PISA – UDINESE h. 15.00
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: MUCERA
VAR: MAGGIONI
AVAR: ABISSO
SASSUOLO – LAZIO h. 18.00
TREMOLADA
FONTEMURATO – CAVALLINA
IV: MARINELLI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PAIRETTO
MILAN – BOLOGNA h. 20.45
MARCENARO
BERTI – CECCON
IV: RAPUANO
VAR: FABBRI
AVAR: PATERNA
H. VERONA – CREMONESE Lunedì 15/09 h. 18.30
ARENA
ROSSI L. – BERCIGLI
IV: CREZZINI
VAR: PATERNA
AVAR: GIUA
COMO – GENOA Lunedì 15/09 h. 20.45
PICCININI
DI MONTE – REGATTIERI
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA
