Due neo promosse a confronto e la spunta la Cremonese. Nella gara contro il Sassuolo, nella seconda giornata di campionato, la formazione guidata da Davide Nicola vince nei minuti di recupero e si piazza al primo posto in solitaria dopo la vittoria contro il Milan all'esordio. I gol di Berardi e Pinamontinon bastano alla squadra di Fabio Grosso per strappare almeno un punto.
Serie A, la Cremonese batte 3-2 il Sassuolo ed è prima in solitaria
Dopo la vittoria contro il Milan la squadra grigiorossa ha vinto nei minuti di recupero la gara contro un'altra neo promossa
Doppio vantagguo per la Cremonese che passa al 37esimo con Terraciano e raddoppia al 39esimo con Vasquez. Nel secondo tempo Pinamonti risponde con il gol del due a uno segnato al 63esimo. Berardi pareggia la partita su rigore al 73esimo. Al 92esimo il gol di De Luca su rigore chiude la partita sul tre a due per i padroni di casa ora primi in classifica in attesa delle altre gare del fine settimana.
