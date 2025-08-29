Serie A, la Cremonese batte 3-2 il Sassuolo ed è prima in solitaria

Dopo la vittoria contro il Milan la squadra grigiorossa ha vinto nei minuti di recupero la gara contro un'altra neo promossa

Due neo promosse a confronto e la spunta la Cremonese. Nella gara contro il Sassuolo, nella seconda giornata di campionato, la formazione guidata da Davide Nicola vince nei minuti di recupero e si piazza al primo posto in solitaria dopo la vittoria contro il Milan all'esordio. I gol di Berardi e Pinamontinon bastano alla squadra di Fabio Grosso per strappare almeno un punto.