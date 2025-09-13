FC Inter 1908
Juve-Inter, i convocati di Tudor: out Conceiçao, Cambiaso e Zhegrova

L'allenatore bianconero ha diramato la lista dei giocatori a sua disposizione per la gara con l'Inter
Eva A. Provenzano
All'Allianz Stadium, in occasione della terza giornata di Serie A, va in scena il Derby d'Italia. Tudor ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma oggi pomeriggio alle 18 contro l'Inter di Chivu. Nella lista mancano Cambiaso (per squalifica), Zhegrova e Conceiçao che non ha recuperato dall'infortunio che si è procurato in Nazionale.

Di seguito la lista dei giocatori della Juve a disposizione dell'allenatore:

1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 30 David, 32 Cabal Murillo.

(Fonte: juventus.com)

