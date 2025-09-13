Juve-Inter, i convocati di Tudor: out Conceiçao, Cambiaso e Zhegrova

All'Allianz Stadium, in occasione della terza giornata di Serie A, va in scena il Derby d'Italia. Tudor ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma oggi pomeriggio alle 18 contro l'Inter di Chivu. Nella lista mancano Cambiaso (per squalifica), Zhegrova e Conceiçao che non ha recuperato dall'infortunio che si è procurato in Nazionale.