Intervenuto a Radio Deejay, Fabio Caressa, giornalista e commentatore, ha parlato così del momento dell'Inter verso la gara contro la Juve di oggi: "A me ha solo preoccupato per Chivu la conferenza in cui diceva di voler cambiare metodo e modulo: infatti vedo che ha aggiustato un po' il tiro, perché l'Inter ha vinto giocando in quel modo.