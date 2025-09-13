FC Inter 1908
Fabio Caressa, giornalista e commentatore, ha parlato così del momento dell'Inter verso la gara contro la Juve di oggi
Marco Astori
Marco Astori 

Intervenuto a Radio Deejay, Fabio Caressa, giornalista e commentatore, ha parlato così del momento dell'Inter verso la gara contro la Juve di oggi: "A me ha solo preoccupato per Chivu la conferenza in cui diceva di voler cambiare metodo e modulo: infatti vedo che ha aggiustato un po' il tiro, perché l'Inter ha vinto giocando in quel modo.

Molti dicono che Inzaghi ha perso due campionati, io non sono sicuro che con un altro allenatore l'Inter avrebbe fatto quelle robe lì. Juve decisiva? Certo che non lo è, ma conta, conta, conta".

 

