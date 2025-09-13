Intervenuto durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del momento in casa Inter, avvertendo un certo pessimismo nell'ambiente: "Pessimismo sull'Inter? Incomprensibile!
Lo avverto perché non hanno fiducia in Chivu e sono rimasti scottati dall'affare Lookman, che ti dava una soluzione importante per cambiare. Ma Chivu è un signor allenatore: è vero che è esordiente ma lo era anche qualcun altro che poi ha vinto".
