Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del momento in casa Inter, avvertendo un certo pessimismo
Intervenuto durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del momento in casa Inter, avvertendo un certo pessimismo nell'ambiente: "Pessimismo sull'Inter? Incomprensibile!

Lo avverto perché non hanno fiducia in Chivu e sono rimasti scottati dall'affare Lookman, che ti dava una soluzione importante per cambiare. Ma Chivu è un signor allenatore: è vero che è esordiente ma lo era anche qualcun altro che poi ha vinto".

