Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, anche nel post gara di Napoli-Inter, gara finita tre a uno per la formazione di Conte è tornato sull'episodio che ha caratterizzato il primo tempo della partita, il rigore assegnato agli azzurri per un fallo presunto di Mkhitaryan su Di Lorenzo: «Chiaramente lascerà polemiche anche se la vittoria per tre a uno le smorzerà un po'. Rigore viene fischiato con 5-7 secondi di ritardo. È l'assistente che segnala all'arbitro il rigore, ed è Di Lorenzo che cerca il contatto con Mhkitaryan», ha spiegato.

«Si era parlato di non favorire chi cerca questi rigori e lui allarga chiaramente la gamba. Non era facile che il VAR intervenisse per revocare questo rigore che infatti non è stato revocato e l'assistente non doveva intervenire in questo caso perché l'arbitro aveva lasciato scorrere. Il fischio arriva dopo qualche secondo perché arriva la segnalazione dall'assistente, il VAR non è intervenuto, In queste circostanze serviva l'intervento del VAR rispetto al punto di vista dell'assistente che è più lontano dall'azione. Bisogna guardare la dinamica ed è Di Lorenzo che allarga la gamba verso Mkhitaryan che non cerca l'avversario, corre diritto e non cerca l'avversario, e l'impatto è inevitabile», ha aggiunto sul penalty che ha portato all'uno a zero.