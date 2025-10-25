FC Inter 1908
Marelli: “Rigore segnalato dal guardalinee. E’ Di Lorenzo che allarga la gamba, è un errore”

L'esperto arbitrale del canale streaming è tornato sull'episodio che ha spalancato le porte al Napoli nella serata della vittoria sull'Inter
Eva A. Provenzano
Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, anche nel post gara di Napoli-Inter, gara finita tre a uno per la formazione di Conte è tornato sull'episodio che ha caratterizzato il primo tempo della partita, il rigore assegnato agli azzurri per un fallo presunto di Mkhitaryan su Di Lorenzo: «Chiaramente lascerà polemiche anche se la vittoria per tre a uno le smorzerà un po'. Rigore viene fischiato con 5-7 secondi di ritardo. È l'assistente che segnala all'arbitro il rigore, ed è Di Lorenzo che cerca il contatto con Mhkitaryan», ha spiegato.

«Si era parlato di non favorire chi cerca questi rigori e lui allarga chiaramente la gamba. Non era facile che il VAR intervenisse per revocare questo rigore che infatti non è stato revocato e l'assistente non doveva intervenire in questo caso perché l'arbitro aveva lasciato scorrere. Il fischio arriva dopo qualche secondo perché arriva la segnalazione dall'assistente, il VAR non è intervenuto, In queste circostanze serviva l'intervento del VAR rispetto al punto di vista dell'assistente che è più lontano dall'azione. Bisogna guardare la dinamica ed è Di Lorenzo che allarga la gamba verso Mkhitaryan che non cerca l'avversario, corre diritto e non cerca l'avversario, e l'impatto è inevitabile», ha aggiunto sul penalty che ha portato all'uno a zero.

«Sul rigore dato all'Inter possiamo liquidare velocemente l'episodio: Buongiorno aumenta il volume corporeo ed è fallo di mano senza giallo e quindi giusto assegnare il penalty», ha spiegato infine.

