«Sono ancora le due rivali che lottano per lo scudetto. Le parole di Conte mi sono sembrate necessarie perché la batosta in Champions è stata forte Sicuramente c'è una questione tecnica, ci sono le assenze, che non sono un alibi ma una questione, ma questa contro l'Inter è una grande occasione. Sono due squadre costruite per primeggiare sia in Italia che in Europa». Così Massimo Ambrosini su DAZN prima di Napoli-Inter.
L'ex calciatore ha detto la sua sul momento delle due squadre protagoniste della gara di questo pomeriggio
L'ex giocatore, che commenta la sfida con Pardo, ha anche aggiunto: «Uso il termine energia. L'Inter di inizio campionato non ce l'aveva e poi è andata in crescendo e se hai energie positive riesci poi a sistemarle anche dal punto di vista tecnico. La formazione nerazzurra è stata agevolata da un percorso più morbido in Champions ma l'ha sfruttato bene».
(Fonte: DAZN)
