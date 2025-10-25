«Sono ancora le due rivali che lottano per lo scudetto. Le parole di Conte mi sono sembrate necessarie perché la batosta in Champions è stata forte Sicuramente c'è una questione tecnica, ci sono le assenze, che non sono un alibi ma una questione, ma questa contro l'Inter è una grande occasione. Sono due squadre costruite per primeggiare sia in Italia che in Europa». Così Massimo Ambrosini su DAZN prima di Napoli-Inter.