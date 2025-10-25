Ciro Ferrara ha commentato la partita del Maradona e la vittoria del Napoli di Conte per tre a uno sull'Inter di Chivu . «Una vittoria importantissima. Il Napoli ha dato una grande risposta dopo una sconfitta dura da digerire e in un momento di difficoltà è riuscita a portare con una partita intensa i tre minuti in campo», ha sottolineato l'ex difensore.

«Rigore? Non lo so. Di Lorenzo cerca di coprire l'intervento e ovviamente il contatto c'è, non c'è volontà per Mkhitaryan ma c'è un contatto e Di Lorenzo è davanti all'armeno e prende la posizoone. Non so se il rigore viene fischiato per intensità. Io credo che Di Lorenzo ha fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi giocatore in quella situazione. Inevitabilmente il giocatore dell'Inter va a contrasto. Unica anomalia è che viene fischiato 5-6 secondi dopo», ha aggiunto.

L'Inter del secondo tempo

«Nel secondo tempo l'Inter ha fatto fatica a resistere al ritmo che stava imponendo il Napoli ed è arrivato il gol del due a zero, se prendi un gol così è una bella botta», ha aggiunto. «Credo che la squadra nerazzurra si sia innervosita per gli episodi ma era ancora in partita al 54esimo e c'era ancora la possibilità di recuperare. Secondo me sul gol di McTominay prende proprio una mazzata forte. Con la posizione di Neres ha svuotato la posizione di campo centrale dove si sono inseriti i centrocampisti, ed era quello che voleva l'allenatore del Napoli. Ha segnato pure Anguissa che stasera ha fatto una partita clamorosa. Stasera, al di là del gol, una roba impressionante. Comunque l'Inter resta una squadra forte che può puntare a vincere, nonostante le tre sconfitte sono tutte ancora lì. L'Inter aveva iniziato male ma poi ha inanellato sette vittorie consecutive. Il campionato sarà equilibrato», ha concluso.