Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli riparte dopo il pari contro la Fiorentina. Al Maradona è ospite il Frosinone di Alvini che ha dimostrato di poter fare bene nelle prime cinque giornate della stagione. Allegri ha deciso di optare per Di Lorenzo e per problemi fisici ha dovuto rinunciare a Politano. Giocano in avanti con Neres e Lang con Hojlund. C'è De Bruyne. Mctominay è in panchina.

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Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-3): Meret; Marin, Rrahmani, Biadiashile; Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka, Spinazzola; Neres, Højlund, Lang. All. Allegri.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani, Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini.