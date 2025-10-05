Il Napoli - dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan - deve tornare a marciare in campionato e ospita al Maradona il Genoa nella gara delle 18. Conte - che deve rispondere alla vittoria della Roma di Gasperini a Firenze (e ora ha 15 punti) torna al 4-3-3 e lascia fuori De Bruyne con McTominay che gioca da mezzala sinistra. Confermato in porta Milinkovic-Savic. Torna Di Lorenzo dopo la squalifica in Champions. Davanti confermati Hojlund e Politano con Neres a completare il tridente.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Genoa: Conte rinuncia a De Bruyne
partite
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Genoa: Conte rinuncia a De Bruyne
Le scelte dei due ex Juve, Conte e Vieira, che si confrontano nel match delle 18
Dal canto suo l'ex centrocampista dell'Inter, Vieira, schiera un-4-2-3-1 i rossoblù con Sabelli terzino e Norton-Cuffy a destra. In avanti il giovane 19enne Ekhator.
Queste le formazioni ufficiali:
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Mercandalli, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Vieira.
© RIPRODUZIONE RISERVATA