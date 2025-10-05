Il commento del giornalista dopo la vittoria per 4-1 della formazione di Chivu contro quella guidata da Davide Nicola

5 ottobre 2025

Nei giorni scorsi è finita tra le notizie di cronaca il suo licenziamento dalla Rai per i processi per stalking. Enrico Varriale, ormai ex e storico giornalista Rai, ha detto la sua su Inter-Cremonese attraverso il suo profilo su X.

"Strepitosa partita dell'Inter che infligge alla Cremonese la prima sconfitta in Serie A con un roboante 4-1. Punteggio addirittura stretto per la squadra di Chivu ingiocabile per 85 minuti e che si ripropone prepotentemente per la corsa scudetto. Ottimo Bonny con gol e assist", ha scritto sulla vittoria dei nerazzurri a San Siro. Ha usato proprio il termine ingiocabile per il quale era stato tanto criticato Mkhitaryan nella scorsa stagione.

La formazione nerazzurra va a 12 punti, quindi è prima appaiata a Milan, Juve e Napoli in attese delle sfide tra la squadra di Tudor e quella di Allegri a Torino e in attesa delle gara della squadra di Conte contro il Genoa.