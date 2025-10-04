Biasin: “Inter, cinque ottimi segnali. Cercare Bonny alla voce…”

Il giornalista, su X, ha detto la sua sulla gara tra Inter e Cremonese soffermandosi in particolare sul francese che ha sostituito Thuram accanto a Lautaro

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 ottobre - 21:15

Fabrizio Biasin, su X, ha analizzato la vittoria dell'Inter contro la Cremonese nella gara che arriva prima di quella contro la pausa per le Nazionali e che porta i nerazzurri a 12 punti in classifica. "Ottimi segnali della squadra nerazzurra: per il gioco espresso, per la quantità di occasioni da gol, per l’atteggiamento, per la condizione fisica, per la voglia di guadagnarsi una sosta con tante certezze in più. Quinta vittoria consecutiva, grande partita", ha scritto in un post il giornalista.

Biasin si è soffermato, oltre che su Lautaro che è quinto nella classifica dei marcatori di sempre dell'Inter, su due giocatori in particolare: "Dimarco, mancino raro", ha scritto su Federico, tra i migliori in campo.

Il migliore in assoluto, anche per la Serie A che gli ha consegnato il premio di MVp, è invece stato Bonny: "Alla voce: “Saper sfruttare le occasioni”. - 3 assist - 1 gol Ange Bonny (21 anni) voto 8", ha scritto il giornalista sull'attaccante.