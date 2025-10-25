Il rigore contro l'Interlo ha segnato lui. Kevin de Bruyne ha trasformato il generosissimo penalty concesso dal direttore di gara, ma proprio in occasione del tiro dagli 11 metri si è infortunato. Non ha esultato, si è fermato e si è tenuto la parte posteriore della coscia destra. Subito è parsa evidente la serietà della situazione: il giocatore belga ha chiesto il cambio ed è uscito scortato da compagni e staff medico, in lacrime, senza riuscire a poggiare la gamba.