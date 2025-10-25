Il rigore contro l'Interlo ha segnato lui. Kevin de Bruyne ha trasformato il generosissimo penalty concesso dal direttore di gara, ma proprio in occasione del tiro dagli 11 metri si è infortunato. Non ha esultato, si è fermato e si è tenuto la parte posteriore della coscia destra. Subito è parsa evidente la serietà della situazione: il giocatore belga ha chiesto il cambio ed è uscito scortato da compagni e staff medico, in lacrime, senza riuscire a poggiare la gamba.
Il calciatore si è fatto medicare, poi ha seguito la partita dai pressi della panchina azzurra. Per lui si parla al momento di un risentimento muscolare ma per capire quale sia l'entità dell'infortunio serviranno accertamenti.
Intanto, come raccontanto da DAZN, nonostante il clima tesissimo della partita che - in campo e fuori - è stata caotica e piena zeppa di episodi, Manuel Akanji, suo compagno al Manchester City negli anni scorsi, si è avvicinato a lui per chiedere come stesse ed accertarsi delle sue condizioni.
