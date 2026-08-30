Le valutazioni sui protagonisti nerazzurri dopo la partita: prestazioni individuali, sorprese e giocatori che hanno inciso maggiormente

Daniele Mari
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VIDEO FCIN1908 / Inter, Calhanoglu firma autografi ai tifosi dopo l'allenamento

MARTINEZ

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VIDEO / Milan-Inter, prima dell'inizio a Perth omaggio da brividi a Baresi: le immagini

Martinez 6,5

Bene in allungo sul tiro di Fadera, molto bene in uscita sull'intuizione di Adopo. Anche lui mette la firma sulla partita

Cagliari-Inter, le pagelle di Daniele Mari

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