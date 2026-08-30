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Dominando a lungo ma poi soffrendo nel finale, l'Inter riesce a strappare tre punti a Cagliari portandosi a 6 punti in classifica. Queste le considerazioni a Sky di Paolo Di Canio:

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"E' una squadra completa, con più esperienza. Al di là dell'addio di Dumfries, onestamente l'Inter mi sembra una squadra completa. Sicuramente puntano a rivincere il campionato e ad andare il più avanti possibile in Champions. Sta consolidando lo status con giocatori d'esperienza".

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"Stones è affidabile, a Jones secondo me fra poco Chivu dovrà dire anche di consolidare il palleggio a volte, perché questo è uno che vuole sempre andare in verticale.

(Fonte: Sky Sport)