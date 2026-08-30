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Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, ha analizzato dagli studi di Sky Sport il successo di misura ottenuto dai nerazzurri di Chivu sul campo del Cagliari: "Oggi è mancata la finalizzazione. L'Inter continua a produrre tanto, e questo è importante. Seconda cosa: è riuscita a stare nella sofferenza.

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Nel secondo tempo la squadra si è allungata, e l'Inter se non ha il dominio del palleggio poi in area di rigore può soffrire. Ha portato a casa una partita che mi ha ricordato quella che ha fatto la Juventus contro il Frosinone. Poi ha inserito Stones, centrale nel momento della battaglia, Jones... E poi, da quello che ho capito,Chivu e l'Inter hanno bisogno di fare delle rotazioni profonde: le farà in ogni partita, avendo una stagione molto lunga".