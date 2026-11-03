Tutti i voti e i giudizi di Daniele Mari sui giocatori dell'Inter impegnati nella trasferta di Champions League contro il Feyenoord
VIDEO FCIN1908 / Champions: Feyenoord-Inter, Marotta e Zanetti al pranzo UEFA
MARTINEZ
VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez
Una bella uscita a chiudere la porta in mezzo ad alcune indecisioni. Si conferma amante del rischio, anche in alcune giocate con i piedi
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