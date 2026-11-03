Il PSG ne segna sei, vincono anche Bayern e Barcellona. Tutti i risultati e i marcatori
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Ventisei gol in nove partite, l'Inter che torna a sorridere in Champions League e una Roma che spreca clamorosamente il doppio vantaggio contro il Manchester United. La quarta giornata della fase campionato regala una serata ricca di emozioni, con il Paris Saint-Germain sempre più padrone della competizione.
A Rotterdam, l'Inter di Cristian Chivu conquista la seconda vittoria consecutiva in Champions League. I nerazzurri travolgono il Feyenoord per 3-0 grazie alle reti di Bisseck, Pio Esposito e Zielinski. Un successo che permette alla formazione interista di salire a quota 6 punti e rilanciarsi nella corsa alla qualificazione.
Serata da incubo, invece, per la Roma. I giallorossi si portano sullo 0-2 a Old Trafford grazie a Soulé e Malen, ma nella ripresa subiscono la clamorosa rimonta del Manchester United. Bruno Fernandes accorcia su rigore, poi Matheus Cunha firma una doppietta tra l'83' e l'86' che ribalta completamente il risultato.
Il risultato più clamoroso arriva dalla Spagna, dove il Paris Saint-Germain umilia il Villarreal con un incredibile 6-0. I francesi restano a punteggio pieno dopo quattro giornate, con 12 punti conquistati e una differenza reti di +15.
Vince anche il Barcellona, che supera 3-0 l'Aston Villa grazie a Lamine Yamal e alla doppietta di Raphinha. Colpo esterno del Bayern Monaco, che espugna il campo dell'Atletico Madrid per 2-0 con le reti di Karl e Laimer.
Successi anche per Galatasaray, Sporting Lisbona e LASK, mentre termina senza reti la sfida tra Bodo/Glimt e Lille.
Champions League, tutti i risultati e i marcatori di martedì 3 novembre 2026GALATASARAY-STOCCARDA 2-0
Marcatori: 12' Batrakov (G), 15' Batrakov (G).
SHAKHTAR DONETSK-SPORTING LISBONA 0-1
Marcatore: 59' Doumbia (S).
ATLETICO MADRID-BAYERN MONACO 0-2
Marcatori: 54' Karl (B), 74' Laimer (B).
BARCELLONA-ASTON VILLA 3-0
Marcatori: 7' Lamine Yamal (B), 52' Raphinha (B), 64' Raphinha (B).
FEYENOORD-INTER 0-3
Marcatori: 8' Bisseck (I), 34' Pio Esposito (I), 54' Zielinski (I).
BODO/GLIMT-LILLE 0-0
LASK-SLOVAN BRATISLAVA 4-0
Marcatori: 19' Jørgensen (L), 37' Jørgensen (L), 44' Ljubicic (L), 48' Adeniran (L).
MANCHESTER UNITED-ROMA 3-2
Marcatori: 11' Soulé (R), 17' Malen (rig., R), 58' Bruno Fernandes (rig., MU), 83' Cunha (MU), 86' Cunha (MU).
VILLARREAL-PARIS SAINT-GERMAIN 0-6
Marcatori: 9' João Neves (PSG), 12' Doué (PSG), 13' Mayulu (PSG), 17' Fabián Ruiz (PSG), 50' Fabián Ruiz (PSG), 78' Boly (PSG).
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